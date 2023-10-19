Велесевич Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Велесевич Максим
Рождение ребёнка
1897
Сын: Велесевич Николай Степанович
Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Велесевич Максим Степанович
Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна
Блудень, Березская волость, Пружанский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1904
Сын: Велесевич Василий Степанович
Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Велесевич Владимир Степанович
Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна
Рождение ребёнка
26.12.1916
Дочь: Киселева Нина Степановна
Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна
Азербайджан. Баку
Смерть
Неизвестно