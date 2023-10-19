Велесевич Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велесевич Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велесевич Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Велесевич Николай Степанович

Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Велесевич Максим Степанович

Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна

Блудень, Березская волость, Пружанский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Велесевич Василий Степанович

Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна

Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Велесевич Владимир Степанович

Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна

Рождение ребёнка
26.12.1916

Дочь: Киселева Нина Степановна

Мать ребёнка: Велесевич Елена Евфремовна

Азербайджан. Баку
Смерть
Неизвестно
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