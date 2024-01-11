(Тимербулатова) Магира Нуритдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимербулатова) Магира Нуритдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова Ноял

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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