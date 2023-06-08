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Астрихинский Павел Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Астрихинский Иван Андреевич

Мать: Астрихинская Дарья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
31.10.1927

Сын: Астрихинский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Степан

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачёва Зоя

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перелыгина Клавдия

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькова Галина

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онохова Полина

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домышева Валентина

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Иван

Мать ребёнка: Астрихинская Арина

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астрихинская Арина

Образование
Неизвестно
не грамотный
Смерть
1974
Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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