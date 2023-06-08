Астрихинский Павел Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1901
Дата смерти1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Россия
Рождение ребёнка
31.10.1927
Сын: Астрихинский Михаил Павлович
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Степан
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачёва Зоя
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перелыгина Клавдия
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панькова Галина
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онохова Полина
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домышева Валентина
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Иван
Мать ребёнка: Астрихинская Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астрихинская Арина
Образование
Неизвестно
не грамотный
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно