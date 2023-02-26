Дружная Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружная Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1895 г.р.
1899 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванов Фёдор Ионович

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дружный ?

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дружный ?

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Рождение ребёнка
1912

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Иван Ионов

Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружный Иона Азаров

Смерть
Неизвестно
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