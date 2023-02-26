Дружная Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иванов Фёдор Ионович
Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дружный ?
Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дружный ?
Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
29.03.1915
Сын: Иван Ионов
Отец ребёнка: Дружный Иона Азаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружный Иона Азаров
Смерть
Неизвестно