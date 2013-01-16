Решетников Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетников Василий Павлович

Мать: Решетникова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.2013
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