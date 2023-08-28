Чуркина Анна Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чуркин Павел Миронов
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ишкова Мария Миронова
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
08.03.1877
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Параскева Миронова (первая)
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Параскева Миронова (вторая)
Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров
Смерть
Неизвестно