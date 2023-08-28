Чуркина Анна Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Анна Климентова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Чуркин Павел Миронов

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чуркин Митрофан Миронов

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ишкова Мария Миронова

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1877

Сын: Чуркин Василий Миронов

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Параскева Миронова (первая)

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Параскева Миронова (вторая)

Отец ребёнка: Чуркин Мирон Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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