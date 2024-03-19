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Терпиловский Томаш Францевич

Место рождения

Ушковица, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

28.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1853

Отец: Терпиловский Франц Матвеевич

Мать: не указана

Ушковица, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-5TMT : 5 January 2023), Анастасия Блоцка in entry for Томаш Терпиловский, 1853... Показать все
Смерть
Неизвестно
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