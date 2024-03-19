Терпиловский Томаш Францевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1853
Отец: Терпиловский Франц Матвеевич
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-5TMT : 5 January 2023), Анастасия Блоцка in entry for Томаш Терпиловский, 1853... Показать все
Смерть
Неизвестно