Хуопалайнен (Остонен) Екатерина Адамовна
Место рождения
Дата рождения18.07.1869
Дата смерти01.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1907
Рождение ребёнка
20.06.1908
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович
Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
01.03.1920