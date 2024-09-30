Хуопалайнен (Остонен) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Остонен) Екатерина Адамовна

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.07.1869

Дата смерти

01.03.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.09.1907

Муж: Хуопалайнен Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1908

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
01.03.1920

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