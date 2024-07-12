Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жора

Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Карташова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович

Смерть
Неизвестно

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