Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жора
Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Карташова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Семенович
Смерть
Неизвестно