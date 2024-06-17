Гаврилюк Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
Дата смерти25.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1975
Сын: Солопенков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Солопенков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1975
Дочь: Курлыгина (Солопенкова) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Солопенков Сергей Алексеевич
Смерть
25.09.1985