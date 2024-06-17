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Гаврилюк Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Дата смерти

25.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: Гаврилюк Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солопенков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1975

Сын: Солопенков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Солопенков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1975

Дочь: Курлыгина (Солопенкова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Солопенков Сергей Алексеевич

Смерть
25.09.1985

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