Скворцов (Великоросс) Феодосий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Скворцов Василий
Рождение ребёнка
09.11.1928
Сын: Скворцов Аркадий Федосеевич
Мать ребёнка: Валентина Семеновна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Младший Брат Юра
Мать ребёнка: Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно