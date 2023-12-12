Скворцов (Великоросс) Феодосий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов (Великоросс) Феодосий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Скворцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1928

Сын: Скворцов Аркадий Федосеевич

Мать ребёнка: Валентина Семеновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младший Брат Юра

Мать ребёнка: Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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