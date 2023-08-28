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Маюрников Семен Антонов

Место рождения

деревня Чеодаевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маюрников Антон

Мать: не указана

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
08.05.1879

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
14.07.1879

Сын: Маюрников Илья Семенов

Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Татаринцева Параскева Семенова

Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова

деревня Чеодаевка
Смерть
Неизвестно
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