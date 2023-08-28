Маюрников Семен Антонов
Место рождениядеревня Чеодаевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маюрников Антон
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
08.05.1879
Дочь: Елена Семенова
Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
14.07.1879
Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Татаринцева Параскева Семенова
Мать ребёнка: Маюрникова Александра Семенова
деревня Чеодаевка
Смерть
Неизвестно