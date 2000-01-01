Волоцко Агафья Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолоцко Агафья Киреева

Волоцко Агафья Киреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Волоцко Мартин Прокопов

Отец ребёнка: Волоцко Прокоп Прохоров

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зофья Прокопова

Отец ребёнка: Волоцко Прокоп Прохоров

Рождение ребёнка
1791

Сын: Волоцко Дорофей Прокопов

Отец ребёнка: Волоцко Прокоп Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцко Прокоп Прохоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close