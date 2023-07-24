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Шихов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1927

Дата смерти

08.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927

Отец: Шихов Василий Семенович

Мать: Шихова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1967

Дочь: Кириллова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
07.12.1967

Жена: Шихова Клавдия Ивановна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Бывшая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывшая жена

Смерть
08.01.1991
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