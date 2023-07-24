Шихов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1927
Дата смерти08.01.1991
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927
Рождение ребёнка
19.10.1967
Дочь: Кириллова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
07.12.1967
Жена: Шихова Клавдия Ивановна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихов Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Бывшая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бывшая жена
Смерть
08.01.1991
Рак желудка