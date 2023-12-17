Гринина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринина Мария Федоровна

Гринина Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Анатолий Федотович

Рождение ребёнка
07.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Анатолий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринин Анатолий Федотович

Смерть
Неизвестно
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close