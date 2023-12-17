Гринина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Анатолий Федотович
Рождение ребёнка
07.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Анатолий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область