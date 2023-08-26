Мурзич (Зенкевич) Елена Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзич (Зенкевич) Елена Августовна

Место рождения

Федьково, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Федьково, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Мурзич Ефим Протасиевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.

Дочь: Мурзич Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: Пугачёва Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Мурзич Степан Ефимович

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885 ст.

Дочь: Мурзич Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.

Сын: Мурзич Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Сын: Мурзич Антон Ефимович

Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич

Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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