Мурзич (Зенкевич) Елена Августовна
Место рожденияФедьково, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Дочь: Мурзич Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: Пугачёва Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885 ст.
Дочь: Мурзич Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.
Сын: Мурзич Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Мурзич Ефим Протасиевич
Починки, Кубецкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно