Аль Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аль Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1834

Дата смерти

25.05.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1834

Отец: не указан

Мать: Аль Христа

Смерть
25.05.1876
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