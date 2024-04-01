Зверовская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверовский Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверовский Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Сорокина (Зверовская) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Зверовский Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Зверовский Борис Гаврилов
Отец ребёнка: Зверовский Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Зверовский Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Зверовский Гавриил
Смерть
Неизвестно