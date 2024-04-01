Зверовская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверовская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверовский Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверовский Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Сорокина (Зверовская) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Зверовский Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Зверовский Борис Гаврилов

Отец ребёнка: Зверовский Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Зверовский Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Зверовский Гавриил

Смерть
Неизвестно

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