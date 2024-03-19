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Бердышев Николай Прокопьевич

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Место рождения

Сизикова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

08.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Сизикова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.06.1936

Дочь: Денисова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Бердышева Анна Максимовна

Сизикова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
08.02.1942
Радофинниково, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
- 18.6.1941г. (так в док.) призван в кадры РККА и отправлен в Тюменский ГБК на должность ком. строй. роты (так в док-те); - командир взвода (так в док.) отд. саперной роты 59 отд. стрелковой бригады ... Показать все
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