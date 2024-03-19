Бердышев Николай Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти08.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
02.06.1936
Дочь: Денисова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Бердышева Анна Максимовна
Смерть
08.02.1942
Радофинниково, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
- 18.6.1941г. (так в док.) призван в кадры РККА и отправлен в Тюменский ГБК на должность ком. строй. роты (так в док-те); - командир взвода (так в док.) отд. саперной роты 59 отд. стрелковой бригады ... Показать все