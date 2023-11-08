Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1975

Сын: Иванов Александр Александрович

Мать ребёнка: Лыскова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.02.1986

Дочь: Иванова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Лыскова Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыскова Нина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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