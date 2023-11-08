Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1975
Сын: Иванов Александр Александрович
Мать ребёнка: Лыскова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.02.1986
Дочь: Иванова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Лыскова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыскова Нина Сергеевна
Смерть
Неизвестно