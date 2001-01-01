Борисов Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Виталий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1986

Отец: Борисов Николай Николаевич

Мать: Любовь

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