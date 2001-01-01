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Борисов Виталий Николаевич
Борисов Виталий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1986
Пол
Мужской
Отец
Борисов Николай Николаевич
1962 г.р.
Мать
Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1986
Отец:
Борисов Николай Николаевич
Мать:
Любовь
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