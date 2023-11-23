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Пахомов Дмитрий
Пахомов Дмитрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Петрухненко Наталья Петровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать:
Петрухненко Наталья Петровна
Смерть
1999
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