Берестенева Инна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестенева Инна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

Сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983

Отец: Шейгородский Дмитрий Викторович

Мать: Берестенева Светлана Александровна

Рождение ребёнка
12.10.2002

Сын: Муселимян Гаррий Сергеевич

Отец ребёнка: Муселимян Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муселимян Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Мария Данииловна

Отец ребёнка: Янковский Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Елизовета Данииловна

Отец ребёнка: Янковский Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Даниил

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