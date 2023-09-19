Берестенева Инна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983
Рождение ребёнка
12.10.2002
Сын: Муселимян Гаррий Сергеевич
Отец ребёнка: Муселимян Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янковская Мария Данииловна
Отец ребёнка: Янковский Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янковская Елизовета Данииловна
Отец ребёнка: Янковский Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янковский Даниил