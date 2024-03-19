Самородов Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Самородов Егор Михайлович
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно