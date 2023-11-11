Недозорова -- Акилина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Недозорова Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: Недозорова Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Недозоров Илья Емельянович
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Недозорова Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Недозоров Василий Емельянович
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Недозорова Анна Емельянова
Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно