Недозорова -- Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недозорова -- Акилина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Недозорова Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: Недозорова Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Недозоров Илья Емельянович

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Недозорова Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Недозоров Василий Емельянович

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Недозорова Анна Емельянова

Отец ребёнка: Недозоров Емельян Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недозоров Емельян Филатович

Смерть
Неизвестно
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