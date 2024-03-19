Лихобаба Возможно Акилина Пантелиймоновна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти24.08.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Пантелиймон
Рождение ребёнка
12.01.1872
Дочь: Казбан Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Казбан Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1880
Сын: Казбан Никита Фомич
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Казбан Евфросиния Фоминична
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
23.12.1884
Дочь: Казбан Анисия или Алисия Фоминична
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Казбан Анна Ганна Фоминична
Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич
Алексеевка, Сумська область
Смерть
24.08.1911