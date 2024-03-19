Лихобаба Возможно Акилина Пантелиймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихобаба Возможно Акилина Пантелиймоновна

Место рождения

Золотаревка, Сумська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

24.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пантелиймон

Мать: не указана

Золотаревка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1872

Дочь: Казбан Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Казбан Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Казбан Никита Фомич

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Казбан Евфросиния Фоминична

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
23.12.1884

Дочь: Казбан Анисия или Алисия Фоминична

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Казбан Анна Ганна Фоминична

Отец ребёнка: Казбан Фома Григорьевич

Алексеевка, Сумська область
Смерть
24.08.1911
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