Карпова (Лепёшкина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Лепёшкина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

1876

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лепёшкин Дмитрий Семёнович

Мать: Лепёшкина Агриппина (Аграфена) Николаевна

Москва
Бракосочетание
1897

Муж: Карпов Тимофей Геннадиевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Peltzer Anna Timofeevna

Отец ребёнка: Карпов Тимофей Геннадиевич

Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Карпов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Карпов Тимофей Геннадиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Кушва, Свердловская область
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