Карпова (Лепёшкина) Мария Дмитриевна
Место рожденияМосква
Дата рождения1876
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Москва
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Peltzer Anna Timofeevna
Отец ребёнка: Карпов Тимофей Геннадиевич
Рождение ребёнка
12.02.1907
Сын: Карпов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Карпов Тимофей Геннадиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Кушва, Свердловская область