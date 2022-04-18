Христофорова (Христофорова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1939
Дата смерти18.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1939
Место жительства
С 1942 по 1944
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Эвакуация из блокадного Ленинграда после самой голодной зимы 1941-1942 годов.
Образование
С 1954 по 1958
Образовательное учреждение: Электромеханический техникум Специальность: техник-электрик
Работа или профессия
1958
техник-электрик | Должность: техник-электрик
Место жительства
После 1964
Совместная жизнь с сестрой стала невыносимой, поэтому Валентина купила для Гали отдельную однокомнатную квартиру на пр. Мечникова, а для остальной семьи купила просторную двухкомнатную квартиру на Лиг... Показать все
Место жительства
После 1987
Галя была симпатичной общительной девушкой, но постепенно отклонения в психике отпугнули всех женихов. Она осталась незамужней и бездетной. Отклонения в психике и зависть рассорили её со всеми родстве... Показать все
Работа или профессия
До 2006
Уборщица | Место работы: Больница им. Мечникова Должность: Уборщица Отклонения в психике привели к увольнению.
Работа или профессия
Неизвестно
техник-электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.2022