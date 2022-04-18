Христофорова (Христофорова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова (Христофорова) Галина Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.09.1939

Дата смерти

18.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1939

Отец: Христофоров Иван Васильевич

Мать: Христофорова Нина Людвиговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1942 по 1944
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Эвакуация из блокадного Ленинграда после самой голодной зимы 1941-1942 годов.
Образование
С 1954 по 1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Электромеханический техникум Специальность: техник-электрик
Работа или профессия
1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
техник-электрик | Должность: техник-электрик
Место жительства
После 1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Совместная жизнь с сестрой стала невыносимой, поэтому Валентина купила для Гали отдельную однокомнатную квартиру на пр. Мечникова, а для остальной семьи купила просторную двухкомнатную квартиру на Лиг... Показать все
Место жительства
После 1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Галя была симпатичной общительной девушкой, но постепенно отклонения в психике отпугнули всех женихов. Она осталась незамужней и бездетной. Отклонения в психике и зависть рассорили её со всеми родстве... Показать все
Работа или профессия
До 2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Уборщица | Место работы: Больница им. Мечникова Должность: Уборщица Отклонения в психике привели к увольнению.
Работа или профессия
Неизвестно
техник-электрик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.04.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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