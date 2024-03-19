Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич

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Место рождения

Чашники, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

01.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Фусман Гирша

Мать: ?

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Военная служба
С 11.11.1941 по 19.11.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мл.нач.состав ПРБ 363 СД ,выбыл в б-н литер "А" док.№ 1943 и 29, ЦАМО РФ , Ф- ПРБ 363 СД дело-3048
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
06.05.1985
Указ ПВС СССР об Юбилейном награжден орденом "Отечественной войны" 2 ст.
ЦАМО РФ , шк-59, ящ-40
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Ольга Соломоновна

Смерть
01.07.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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