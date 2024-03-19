Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти01.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Фусман Гирша
Мать: ?
Военная служба
С 11.11.1941 по 19.11.1941
Мл.нач.состав ПРБ 363 СД ,выбыл в б-н литер "А" док.№ 1943 и 29, ЦАМО РФ , Ф- ПРБ 363 СД дело-3048
Место жительства
1941
Военная награда
06.05.1985
Указ ПВС СССР об Юбилейном награжден орденом "Отечественной войны" 2 ст.
ЦАМО РФ , шк-59, ящ-40
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палей Ольга Соломоновна
Смерть
01.07.1986