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Коваль Владимир Анатольевич
Коваль Владимир Анатольевич
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Древо
Место рождения
Казахстан
Дата рождения
02.11.1966
Пол
Мужской
Отец
Коваль Анатолий Владимирович
1941 г.р.
Мать
Коваль (Пашковская) Ядвига Владиславовна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1966
Отец:
Коваль Анатолий Владимирович
Мать:
Коваль Ядвига Владиславовна
Казахстан
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