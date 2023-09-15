Коваль Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.05.1941
Дата смерти15.01.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1941
Рождение ребёнка
02.11.1966
Сын: Коваль Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна
Рождение ребёнка
23.07.1970
Дочь: Гарасевич Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Фадина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1992