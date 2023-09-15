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Коваль Анатолий Владимирович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

20.05.1941

Дата смерти

15.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1941

Отец: Коваль Владимир Харлампиевич

Мать: Акулина Коваль Демидовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.11.1966

Сын: Коваль Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна

Рождение ребёнка
23.07.1970

Дочь: Гарасевич Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна

Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Фадина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Коваль Ядвига Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ядвига Владиславовна

Смерть
15.01.1992
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