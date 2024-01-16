Каверзин Фёдор Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверзин Фёдор Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Каверзин Аверьян

Мать: Каверзина Марфа

Смерть
Неизвестно
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