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Москалёв Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1911

Жена: Москалёва Ольга

Рождение ребёнка
19.09.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Москалёва Ольга

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1919

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Москалёва Ольга

Смерть
Неизвестно
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