Москалёв Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1911
Жена: Москалёва Ольга
Рождение ребёнка
19.09.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Москалёва Ольга
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1919
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Москалёва Ольга
Смерть
Неизвестно