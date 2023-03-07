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(Щеголева) Марфа Павловна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1911

Муж: Дорогов Кузьма Миронович

Рождение ребёнка
22.10.1912

Сын: Дорогов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович

Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Дорогов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович

Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: Матрена Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович

Смерть
Неизвестно
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