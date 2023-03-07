(Щеголева) Марфа Павловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1911
Рождение ребёнка
22.10.1912
Сын: Дорогов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович
Рождение ребёнка
29.03.1915
Сын: Дорогов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: Матрена Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Миронович
Смерть
Неизвестно