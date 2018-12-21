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Панфилов Иван Сергеевич
Панфилов Иван Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Панфилов Сергей Иванович
1978 г.р.
Мать
Панфилова Марина Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2018
Отец:
Панфилов Сергей Иванович
Мать:
Панфилова Марина Сергеевна
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