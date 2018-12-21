Панфилов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2018

Отец: Панфилов Сергей Иванович

Мать: Панфилова Марина Сергеевна

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