Холуйская (Михайлова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холуйская (Михайлова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Orekhovo Zuyevo, Gorod Orekhovo-Zuyevo, МО, Russia

Дата рождения

1872

Дата смерти

14.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Orekhovo Zuyevo, Gorod Orekhovo-Zuyevo, МО, Russia
Бракосочетание
1901

Муж: Холуйский Дмитрий Михайлович

Супруг(-а): Екатерина Васильевна Холуйская (Михайлова)
Рождение ребёнка
15.10.1909

Дочь: Синева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Холуйский Дмитрий Михайлович

Chamerevo, Sudogodsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мать-героиня (8 детей), домохозяйка
Смерть
14.01.1962
Vladimir, Gorod Vladimir, Vladimir Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Chamerevo, Sudogodsky District, Vladimir Oblast, Russia
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