Холуйская (Михайлова) Екатерина Васильевна
Место рожденияOrekhovo Zuyevo, Gorod Orekhovo-Zuyevo, МО, Russia
Дата рождения1872
Дата смерти14.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Orekhovo Zuyevo, Gorod Orekhovo-Zuyevo, МО, Russia
Бракосочетание
1901
Супруг(-а): Екатерина Васильевна Холуйская (Михайлова)
Рождение ребёнка
15.10.1909
Дочь: Синева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Холуйский Дмитрий Михайлович
Chamerevo, Sudogodsky District, Vladimir Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мать-героиня (8 детей), домохозяйка
Смерть
14.01.1962
Vladimir, Gorod Vladimir, Vladimir Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Chamerevo, Sudogodsky District, Vladimir Oblast, Russia