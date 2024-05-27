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(Лугинина) Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Лугинина) Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лугинин Павел Андреев

Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лугинина) Наталья Андреева

Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лугинин Никита Андреев

Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лугинина) Параскева Андреева

Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно

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