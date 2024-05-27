(Лугинина) Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Лугинина) Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лугинина) Наталья Андреева
Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Лугинина) Параскева Андреева
Отец ребёнка: Лугинин Андрей Никитин
Смерть
Неизвестно