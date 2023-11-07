Петрова Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Наталья Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1987

Отец: Петров Виталий Алексеевич

Мать: Петрова Татьяна Анатольевна

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