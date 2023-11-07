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Петрова Наталья Витальевна
Петрова Наталья Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1987
Пол
Женский
Отец
Петров Виталий Алексеевич
1961 г.р.
Мать
Петрова (Пугачева) Татьяна Анатольевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1987
Отец:
Петров Виталий Алексеевич
Мать:
Петрова Татьяна Анатольевна
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