(Ермолаева) Мавра Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Стефанова Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Стефанова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно