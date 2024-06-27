(Ермолаева) Мавра Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолаева) Мавра Ермолаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Стефанова Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Стефанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Стефанова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Стефанов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Стефанов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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