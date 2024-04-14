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Полоротов Федор Семенович

Место рождения

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Полоротов Семен

Мать: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
В документах 1746-1747 годах - 20 лет. (но фактически скорей всего перепись была примерно 1739 года) документы ГАЗК ф.31, оп.1 д.8 (о крестьянах-переведенцах из г.Илимска ) и РГАДА, ф.350, оп.2, д.901... Показать все
Место жительства
Около 1726
Игдоча, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
один из первых жителей
Военная служба
С 1747
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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