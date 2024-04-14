Полоротов Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1719
Отец: Полоротов Семен
Мать: не указана
В документах 1746-1747 годах - 20 лет. (но фактически скорей всего перепись была примерно 1739 года) документы ГАЗК ф.31, оп.1 д.8 (о крестьянах-переведенцах из г.Илимска ) и РГАДА, ф.350, оп.2, д.901... Показать все
Место жительства
Около 1726
Игдоча, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
один из первых жителей
Военная служба
С 1747
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно