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Григорьенко Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1808 и 1815

Дата смерти

12.08.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоренко Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
12.08.1855 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X6-L?i=642&cc=3511744
Похороны
14.08.1873 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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