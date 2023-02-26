Екатерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти26.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
03.03.1884
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федосов
Смерть
26.03.1884