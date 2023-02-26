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Екатерина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.03.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Рождение ребёнка
03.03.1884

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федосов

Смерть
26.03.1884
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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