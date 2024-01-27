Лоскутов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Лоскутов Василий Тимофеевич
Мать: Лоскутова Агафия
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Лариса Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно