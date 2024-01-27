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Лоскутов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
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Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Лоскутов Василий Тимофеевич

Мать: Лоскутова Агафия

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Лариса Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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