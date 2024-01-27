(Lazaroff) Nora
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Lazaroff ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Chernishoff Yuri Nickolaivich
Отец ребёнка: Chernishoff Nickolai
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Tania Nickolavna
Отец ребёнка: Chernishoff Nickolai
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chernishoff Nickolai
Смерть
Неизвестно