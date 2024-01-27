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(Lazaroff) Nora

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
Около 1918 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Lazaroff ?

Мать: Lazaroff Tania Ermolaiovna

Россия
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Chernishoff Yuri Nickolaivich

Отец ребёнка: Chernishoff Nickolai

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Tania Nickolavna

Отец ребёнка: Chernishoff Nickolai

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chernishoff Nickolai

Смерть
Неизвестно
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