Петрыкина (Часовская) ДОМНА АНДРЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1889
Свидетели: Наум Никитьев Петрыкин, Козьма Дмитриев Петрыкин, Федор Адриано Часовсков
Рождение ребёнка
11.07.1891
Сын: Петрыкин АНТОН (Антоний) ТИМОФЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ТИМОФЕЙ КАЛИННИКОВ
Козьма Дмитриев Петрыкин ж. Анастасия Петрова Петрыкина
Смерть
Неизвестно