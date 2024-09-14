Петрыкина (Часовская) ДОМНА АНДРЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Часовская) ДОМНА АНДРЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1889

Муж: Петрыкин ТИМОФЕЙ КАЛИННИКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Свидетели: Наум Никитьев Петрыкин, Козьма Дмитриев Петрыкин, Федор Адриано Часовсков
Рождение ребёнка
11.07.1891

Сын: Петрыкин АНТОН (Антоний) ТИМОФЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ТИМОФЕЙ КАЛИННИКОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Козьма Дмитриев Петрыкин ж. Анастасия Петрова Петрыкина
Смерть
Неизвестно

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