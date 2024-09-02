Корнаухов Александр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнаухов Александр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.?

Сын: Корнаухов Максим Александрович

Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична

Рождение ребёнка
08.04.?

Сын: Корнаухов Дитрий Александрович

Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Рейх (Корнаухова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична

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