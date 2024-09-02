Корнаухов Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.?
Сын: Корнаухов Максим Александрович
Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична
Рождение ребёнка
08.04.?
Сын: Корнаухов Дитрий Александрович
Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Рейх (Корнаухова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Корнаухова (Малкова) Галина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно