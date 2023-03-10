Киселев Владимир
Место рожденияRusland
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Rusland
Рождение ребёнка
21.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Вера Николаевна
Rusland
Рождение ребёнка
1935
Сын: Киселев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Киселева Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно