Киселев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Владимир

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Место рождения

Rusland

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Rusland
Рождение ребёнка
21.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Вера Николаевна

Rusland
Рождение ребёнка
1935

Сын: Киселев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Киселева Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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