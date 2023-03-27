Авророва Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Авроров Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Авроров Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Авроров Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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