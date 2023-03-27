Авророва Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Авроров Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно