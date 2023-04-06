(Холопова) Александра Григорьева
Место рождения
Дата рождения07.03.1851
Дата смерти07.08.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.02.1851
Родители: села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и законная жена его Александра Алексеева, православные. Восприемники: брат его Алексей Васильев Холопов и Алексея Михайлова Крашенинникова... Показать все
Рождение
07.03.1851
Смерть
07.08.1853
Причина смерти: от поноса | Смерть в возрасте 1 года
Похороны
08.08.1853
Погребение совершал Иерей Владимир Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым и пономарем Федором Ефимовым и Николаем Михайловым ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.61об-62, зап.92