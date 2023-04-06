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(Холопова) Александра Григорьева

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.03.1851

Дата смерти

07.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.02.1851
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и законная жена его Александра Алексеева, православные. Восприемники: брат его Алексей Васильев Холопов и Алексея Михайлова Крашенинникова... Показать все
Рождение
07.03.1851

Отец: Холопов Григорий Васильев

Мать: 1 Жена Холопова Александра Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.08.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса | Смерть в возрасте 1 года
Похороны
08.08.1853
Погребение совершал Иерей Владимир Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым и пономарем Федором Ефимовым и Николаем Михайловым ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.203А, л.61об-62, зап.92
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