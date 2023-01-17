Елютин Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: Елютин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горюшкина - Лаврентьевна
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Стряпчий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюшкина - Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно