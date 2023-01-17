Елютин Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютин Гаврила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Елютин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Ларион Гаврилович

Мать ребёнка: Горюшкина - Лаврентьевна

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Стряпчий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюшкина - Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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